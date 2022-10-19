В центральном матче 9-го тура второго португальского дивизиона встречались две лучшие команды чемпионата, Фейренсе и Морейренсе. В этой встрече произошло курьёзное событие: вратарь хозяев поля Артур Аугусто забил гол ударом из собственной штрафной площади.

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К сожалению для Артура, этот гол не позволил его команде набрать очки. Уже спустя минуту после этого сенсационного взятия ворот Фейренсе пропустил второй мяч в свои ворота. Казалось, траектория мяча находилась под контролем Артура, но в итоге вратарь Фейренсе не сумел спасти свои ворота в не самой сложной ситуации.

Таким образом, Фейренсе проиграл Морейренсе 1:2 и теперь отстаёт от лидера чемпионата на семь очков.

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