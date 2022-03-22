Бывший форвард Байера, МЮ и Тоттенхэма оказался в эпицентре большого скандала на родине.

Димитар Бербатов по завершении карьеры решил возглавить болгарский футбол. В октябре состоялись выборы, на которых знаменитый форвард совсем немного проиграл Борисову Михайлову. Но Бербатов подал протест. Перевыборы готовились к марту этого года, однако Болгарский футбольный союз (с подачи Михайлова) отменил конгресс 18 марта.

Бербатов не прекратил борьбу. Он все равно организовал конгресс в запланированном месте в намеченное время и на этот раз выиграл выборы. Его конкурент не явился. Теперь началось медийное сражение.

Болгарский футбольный союз назвал повторные выборы фарсом и обвинил Димитара в расколе футбола. Бербатов заявил, что отмена конгресса была незаконной, а он является легитимным президентом. Обе стороны представили свою позицию в ФИФА.

Бербатов известен успешными выступлениями за Байер, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов за 78 матчей.

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