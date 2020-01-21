toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Фария покинул Аль-Духайль – он более 15 лет был ассистентом Моуринью

18:15 50 Читати українською
Фария покинул Аль-Духайль – он более 15 лет был ассистентом Моуринью
Руй Фария / Global Imagens

Руй Фария покинул пост главного тренера катарского Аль-Духайля.

Португальский специалист покинул "красных рыцарей", сообщает официальный сайт клуба.

Аль-Садд Хави стал обладателем Кубка наследного принца Катара

Отставка Фарии обусловлена личными причинами. Тренер проработал с Аль-Духайлем 12 месяцев. В данный момент столичный гранд лидирует в Лиге звезд Катара, опережая на 2 очка Аль-Райан. Цвета Аль-Духайля защищают известные в Европе игроки – защитник Мехди Бенатия и нападающий Марио Манджукич.

Руй Фария начал работу тренером в 2001 году. Тогда он стал фитнес-тренером в штабе Лейрии под руководством Жозе Моуринью. Далее Фария работал с "Особенным" в Порту, Челси, Интере, мадридском Реале и Манчестер Юнайтед.

Принижений матчем із Зорею, загін земляків та друг, якого залишили шейхам: кого Моурінью привів у Тоттенхем

blog_ava
Роуз устроил разборки с Моуринью на тренировке
11:22
603
Теги
Мир Жозе Моуринью Жозе Моуринью Аль-Духайль Аль-Духайль Руй Фария Руй Фария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Эвертон
21:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук