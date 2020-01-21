Фария покинул Аль-Духайль – он более 15 лет был ассистентом Моуринью

Руй Фария покинул пост главного тренера катарского Аль-Духайля.

Португальский специалист покинул "красных рыцарей", сообщает официальный сайт клуба.

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Отставка Фарии обусловлена личными причинами. Тренер проработал с Аль-Духайлем 12 месяцев. В данный момент столичный гранд лидирует в Лиге звезд Катара, опережая на 2 очка Аль-Райан. Цвета Аль-Духайля защищают известные в Европе игроки – защитник Мехди Бенатия и нападающий Марио Манджукич.

Руй Фария начал работу тренером в 2001 году. Тогда он стал фитнес-тренером в штабе Лейрии под руководством Жозе Моуринью. Далее Фария работал с "Особенным" в Порту, Челси, Интере, мадридском Реале и Манчестер Юнайтед.

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