Перуанский форвард Джефферсон Фарфан решил вернуться на родину после яркой карьеры в Европе.

Альянса Лима в своем твиттере объявила о возвращении Джефферсона Фарфана в родные пенаты.

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Соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года. Добавим, что форвард выступал за перуанский клуб с 1998 по 2004 годы, а с августа 2020 года находился в статусе свободного агента после ухода из Локомотива.

За свою карьеру Фарфан успел поиграть за ПСВ, Шальке, Локомотив и Аль-Джазиру, добыв Кубок Германии, 4 чемпионства Нидерландов, 1 Кубок Нидерландов, чемпионство и Суперкубок России и 2 Кубка России.

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