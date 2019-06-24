Фарфан получил травму и не сыграет на Копа Америка-2019

Нападающий сборной Перу Джеферсон Фарфан больше не сыграет на Копа Америка-2019.

Игрок получил травму левого колена и не сможет помочь команде в следующих матчах Копа Америка, сообщила федерация футбола Перу в своем твиттере.

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Отметим, что перуанцы заняли третье место в группе А, но вышли в плей-офф, как самая сильная из команд, которая заняла третье место в группе.

Добавим, что 34-летний Фарфан в трех матчах турнира отметился голом и результативной передачей.

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