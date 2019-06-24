toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фарфан получил травму и не сыграет на Копа Америка-2019

24 июня 23:07 16 Читати українською
Фарфан получил травму и не сыграет на Копа Америка-2019
Джеферсон Фарфан / Reuters

Нападающий сборной Перу Джеферсон Фарфан больше не сыграет на Копа Америка-2019.

Игрок получил травму левого колена и не сможет помочь команде в следующих матчах Копа Америка, сообщила федерация футбола Перу в своем твиттере.

Голкипер Перу допустил эпичный фейл в стиле Бойко в матче Копа Америка-2019 – Фирмино стал героем эпизода

Отметим, что перуанцы заняли третье место в группе А, но вышли в плей-офф, как самая сильная из команд, которая заняла третье место в группе.

Добавим, что 34-летний Фарфан в трех матчах турнира отметился голом и результативной передачей.

Бразилия разгромила Перу: карнавал и недостатки "селесао", безидейный Гарека, неудачи Жезуса и день Эвертона

blog_ava
"Барселона дала мені все". Правила життя Ліонеля Мессі
24 июня
1130
Теги
Мир Джефферсон Фарфан Джефферсон Фарфан Перу Перу Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук