Столицу Франции заполонили болельщики Реала и Ливерпуля, которые сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов.

Букмекеры называют мерсисайдцев фаворитами. В случае победы они догонят Милан по количеству завоеванных Кубков чемпионов. Пока у Ливерпуля их шесть. Больше только у Реала – 13.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов

Фаны "красных" не упустили шанс насмехаться над ПСЖ на их территории. Вблизи Эйфелевой башни они развернули красноречивый баннер, напоминая парижанам, что невозможно купить величие за деньги.

На баннере изображен символ Ливерпуля – птица Лайвер; 6 Кубков чемпионов, которые выиграл клуб, и послание соперникам. "Есть вещи, которые невозможно купить за нефть", – написано на плакате. Следует заметить, что эти слова могут быть обращены не только к ПСЖ, но и к Ман Сити. Оба клуба финансируют арабские шейхи, грезящие победой в ЛЧ.

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