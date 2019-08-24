toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фаны Кельна массово помолились в знаменитом соборе и хором спели гимн клуба

18:29 16 Читати українською
Фаны Кельна массово помолились в знаменитом соборе и хором спели гимн клуба
Фанаты Кельна / thewikihow

Немецкие фанаты продолжают приятно поражать своей преданной поддержкой. Их страсть на себе почувствовал легендарный кельнский собор.

29’ Доминик Дрекслер
 
Джейдон Санчо 70’
Ашраф Хакими 86’
Пако Алькасер 90+3’
29’ Доминик Дрекслер
70’ Джейдон Санчо
86’ Ашраф Хакими
90+3’ Пако Алькасер

Фаны Кельна по-особому готовились к первому домашнему матчу после возвращения в Бундеслигу. Перед игрой против Боруссии Д (1:3) около 4-х тысяч болельщиков заполонили кельнский собор.

Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча

Там они вместе помолились за команду и хором спели клубный гимн, который называется Mer Stonn Zo Dir FC Kölle. Эту песню написала местная группа De Höhner в 2002 году.

Правда, молитвы не помогли "козлам" справиться с претендентом на чемпионство. "Шмели" на последних минутах победили со счетом 3:1.

Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном

blog_ava
Динамо – Олимпик: анонс матча УПЛ
08:00
618
Теги
Видеоновости Германия Кельн Кельн футбольные фанаты Кельн - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
мин
Ливерпуль
19:30
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук