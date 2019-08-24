Фаны Кельна массово помолились в знаменитом соборе и хором спели гимн клуба

Немецкие фанаты продолжают приятно поражать своей преданной поддержкой. Их страсть на себе почувствовал легендарный кельнский собор.

Фаны Кельна по-особому готовились к первому домашнему матчу после возвращения в Бундеслигу. Перед игрой против Боруссии Д (1:3) около 4-х тысяч болельщиков заполонили кельнский собор.

Кельн – Боруссия Д – 1:3 – видео голов и обзор матча

Там они вместе помолились за команду и хором спели клубный гимн, который называется Mer Stonn Zo Dir FC Kölle. Эту песню написала местная группа De Höhner в 2002 году.

Правда, молитвы не помогли "козлам" справиться с претендентом на чемпионство. "Шмели" на последних минутах победили со счетом 3:1.

Боруссия Д добыла тяжёлую выездную победу над Кельном