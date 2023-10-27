Фаны Аталанты посетили выездной матч Лиги Европы против австрийского Штурма. По пути в Грац они заехали в Марибор к Йосипу Иличичу. Встреча получилась очень теплой.

ЛЕ: Аталанта и Спортинг не смогли удержать победы – Кочергин отдал ассист, капитан Штурма психировал, как Роналду

Йосип присоединился к болельщикам и поехал с ними в Австрию. Матч завершился ничьей 2:2 – Аталанта осталась лидером группы D с отличными шансами на плей-офф.

Иличич играл за Аталанту с 2017-го по 2022-й и был одним из лидеров сенсационной команды Гасперини. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 словенец отличился покером в воротах Валенсии.

Психологические проблемы помешали Йосипу долго поддерживать элитный уровень. Сейчас он на родине выступает за Марибор.