Ничья в отчетном матче оставила сборную Украины за бортом Евро-2024, но команды не играли исключительно на такой результат. В первом тайме, когда погодные условия еще были хорошими, игра была оживленной, с большим количеством моментов. Это лишь во второй половине сильный дождь и цена ошибки все испортили.

Румыния впервые выиграла группу Евро, расписав ничью со Словакией – скандальный пенальти отправил Украину домой

Словакия лучше начала игру и закономерно открыла счет. Ондрей Дуда классно замкнул подачу с фланга. А вот Румыния отыгралась благодаря более чем сомнительному пенальти. Очень похоже, что Ганцко фолил против Яниса Хаджи еще до штрафного. В конце концов, этот эпизод стал ключевым – привел к ничьей, из-за которой пострадала Украина.