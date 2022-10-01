Фантастический выстрел в девятку в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Челси – 1:2
22:07 - Читати українською
Челси вырвал победу над Кристал Пэлас в 9 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Конор Галлахер 90’
90’ Конор Галлахер
Одна из первых быстрых атак хозяев завершилась взятием ворот Эдуара, замкнувшего прострел с фланга. Обамеянг отличным дебютным голом в футболке Челси ответил "орлам" еще до перерыва.
Ливерпуль наказан хет-триком феерического Троссара, Ньюкасл громит Лондон, дебютный гол Обамеянга в АПЛ
Дебютную победу Грэму Поттеру во главе "синих" подарил Галлахер. Молодой полузащитник примерно с линии штрафной выстрелил в дальнюю девятку. Челси временно поднялся на 5 строчку с 13 очками. Кристал Пэлас завис над зоной вылета, имея в активе 6 пунктов.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter