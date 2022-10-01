Челси вырвал победу над Кристал Пэлас в 9 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Одна из первых быстрых атак хозяев завершилась взятием ворот Эдуара, замкнувшего прострел с фланга. Обамеянг отличным дебютным голом в футболке Челси ответил "орлам" еще до перерыва.

Ливерпуль наказан хет-триком феерического Троссара, Ньюкасл громит Лондон, дебютный гол Обамеянга в АПЛ