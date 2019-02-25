Фантастический удар Муриэля со штрафного в видеообзоре матча Фиорентина – Интер – 3:3

Фиорентина и миланский Интер устроили настоящую голевую феерию в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Фиорентина – Интер – 3:3

Голы: Де Врей, 1 (автогол), Муриэль, 74, Верету, 90+11 (пенальти) — Весино, 6, Политано, 40, Перишич, 52 (пенальти)

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Уже с первых минут команды дали понять, что зрителей в этот вечер ждет настоящий триллер. Для начала уже на 17-й секунде встречи Де Врей отправил мяч в собственные ворота, пытаясь помешать голу Симеоне. Но отыгрались "нерадзурри" уже через 5 минут – Наингголан забросил мяч в штрафную, а оттуда Весино ударом в одно касание переиграл Лафона.

Под занавес первого тайма Интер вообще вышел вперед. Это Политано классно пробил в дальний угол с линии штрафной. А на старте второй половины игры Перишич реализовал пенальти после просмотра арбитром видеоповтора.

Вернул "фиалок" в игру Муриэль. Зимний новичок Фиорентины на 74-й минуте фантастическим ударом со штрафного не оставил шансов Хандановичу. А развязка наступила в добавленное время. Арбитр несколько минут просматривал повтор, чтобы понять, был ли одиннадцатиметровый в ворота Интера. В конце концов, пенальти был назначен, а Верету принес хозяевам ничью.