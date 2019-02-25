toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - КАРПАТЫ

Фантастический удар Муриэля со штрафного в видеообзоре матча Фиорентина – Интер – 3:3

00:45 11 Читати українською
Фантастический удар Муриэля со штрафного в видеообзоре матча Фиорентина – Интер – 3:3
Луис Муриель / фото из соцсетей

Фиорентина и миланский Интер устроили настоящую голевую феерию в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Фиорентина – Интер – 3:3

Голы: Де Врей, 1 (автогол), Муриэль, 74, Верету, 90+11 (пенальти) — Весино, 6, Политано, 40, Перишич, 52 (пенальти)

Интер упустил победу над Фиорентиной: 25 тур Серии А, матчи воскресенья

Уже с первых минут команды дали понять, что зрителей в этот вечер ждет настоящий триллер. Для начала уже на 17-й секунде встречи Де Врей отправил мяч в собственные ворота, пытаясь помешать голу Симеоне. Но отыгрались "нерадзурри" уже через 5 минут – Наингголан забросил мяч в штрафную, а оттуда Весино ударом в одно касание переиграл Лафона.

Под занавес первого тайма Интер вообще вышел вперед. Это Политано классно пробил в дальний угол с линии штрафной. А на старте второй половины игры Перишич реализовал пенальти после просмотра арбитром видеоповтора.

Вернул "фиалок" в игру Муриэль. Зимний новичок Фиорентины на 74-й минуте фантастическим ударом со штрафного не оставил шансов Хандановичу. А развязка наступила в добавленное время. Арбитр несколько минут просматривал повтор, чтобы понять, был ли одиннадцатиметровый в ворота Интера. В конце концов, пенальти был назначен, а Верету принес хозяевам ничью.

Италия25 турАртемио Франки (Флоренция)

Фиорентина - Интер: Воскресенье 24 февраля 2019

Фиорентина
Матч окончен
3 : 3
Интер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Фиорентина Фиорентина Интер Интер Италия Видеоновости Фиорентина - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
24
мин
Динамо Киев
18:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук