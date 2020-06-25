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"Фантастический случай": Худжамов в восторге от выступления 16-летнего Исенко в полуфинале Кубка Украины

07:30 - Читати українською
"Фантастический случай": Худжамов в восторге от выступления 16-летнего Исенко в полуфинале Кубка Украины
Рустам Худжамов / фото: ФК Мариуполь

Бывший вратарь Мариуполя, Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов поделился эмоциями от выступления своего 16-летнего коллеги по амплуа Павла Исенко в полуфинале отечественного Кубка.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"Я до сих пор не могу прийти в себя. У меня сердце бьется как у Павла. Я очень волнуюсь, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

В первом ударе он просто заманил в противоположный угол. Я просто не понимаю. 77-му номеру (Кулакову – прим. Футбол 24) Нужно было просто поднять глаза, и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать... Просто красавец", – эмоционально высказался Худжамов в эфире Залишайсязфутболом.

Напомним, Исенко выпустили на послематчевую серию пенальти, где юноша стал настоящим героем, отразив три удара в серии.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Ворскла Ворскла Кубок Украины Павел Павел Исенко Мариуполь - Ворскла Рустам Рустам Худжамов
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