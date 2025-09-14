Фантастический промах Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0
Манчестер Сити победил Манчестер Юнайтед в матче 4-го тура чемпионата Англии (3:0). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Всего четыре очка в четырех играх – это худший старт Манчестер Юнайтед в АПЛ с сезона 1992/93, когда команда также набрала четыре очка в первых четырех матчах под руководством Алекса Фергюсона.
Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах
В свою очередь, Пеп Гвардиола одержал 10-ю победу в манчестерском дерби в Премьер-лиге, став лишь третьим тренером Сити или Юнайтед, который выиграл больше 10 дерби в лиге, после Алекса Фергюсона (20) и Мэтта Басби (15).
Эту победу Гвардиоле обеспечили голы Фила Фодена и Эрлинга Холанда – норвежец забил дубль во втором тайме. Однако после матча все обсуждают не этот дубль форварда, а его фантастический промах...