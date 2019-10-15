Фантастический контроль мяча Азаром в матче против Казахстана – момент дня квалификации к Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар отличился элегантным пасом в матче против Казахстана.

Вингер мадридского Реала Эден Азар запомнился фантастическим пасом в поединке своей сборной против Казахстана.

Очередное уверенное выступление сборной Бельгии в видеообзоре победы над Казахстаном – 2:0

Матч закончился победой гостей со счетом 2:0, а звездой этой игры был хавбек "сливочных" Эден Азар, который кроме отличного голевого паса на Тома Менье через полполя, продемонстрировал фантастический контроль мяча, который как приклеенный держался ног футболиста. Один из таким моментов УЕФА признал лучшим моментом дня квалификации к Евро-2020.

Напомним, Бельгия в матче 8-го тура отбора Евро-2020 на выезде легко одолела Казахстан (2:0). "Красные дьяволы" еще раньше обеспечили себе выход в основную часть Евро, поэтому матчи заключительного этапа отбора имеют для команды Мартинеса почти полутоварищеский статус.

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