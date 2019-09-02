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Фантастический камбэк в видеообзоре матча Атлетико – Эйбар – 3:2

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Фантастический камбэк в видеообзоре матча Атлетико – Эйбар – 3:2
Атлетико – Эйбар – 3:2 / ФК Атлетико

Атлетико и Эйбар в 3 туре Ла Лиги сыграли матч, по мотивам которого можно снимать футбольные фильмы. Смотрите видео голов и обзор матча.

27’ Жоау Фелиш
52’ Витоло
90+1’ Томас Партей
 
Шарлес 7’
Анаиц Арбилья 19’
7’ Шарлес
19’ Анаиц Арбилья
27’ Жоау Фелиш
52’ Витоло
90+1’ Томас Партей

Испания. Ла Лига, 3 тур

Атлетико – Эйбар – 3:2

Голы: Жоау Фелиш, 27, Витоло, 52, Томас, 90 – Шарлес, 7, Арбилья, 19

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Мадридский Атлетико продолжил свой путь к первому за 6 сезонов чемпионству в матче 3 тура против Эйбара. Правда, гости шокировали подопечных Диего Симеоне голами Шарлеса и Арбильи в первые 20 минут поединка. Но "матрасники" – не та команда, которая может психологически сломаться.

Сначала Жоау Фелиш продолжил оправдывать уплаченные за него деньги, а после перерыва Витоло сравнял счет. Стоит отметить, что арбитр дважды отменил голы Диего Косты после помощи VAR. Но на последней минуте основного времени хавбек Томас Партей оказался один на один с голкипером и переиграл его. Таким образом, Атлетико одержал драматическую победу.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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