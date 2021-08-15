Вест Хэм перестрелял Ньюкасл в матче 1-го тура АПЛ, а Андрей Ярмоленко впервые за долгое время сыграл в составе "молотков" в чемпионате Англии. Смотрите видео голов и обзор встречи Ньюкасл – Вест Хэм на "Футбол 24".

Ньюкасл повел в счете уже на 4 минуте матча – Уилсон замкнул навес Сен-Максимена. Крессвелл выровнял положение на 18 минуте, однако Мерфи до перерыва вновь вывел "сорок" вперед.

Вест Хэм в безумной перестрелке с шестью голами одержал победу над Ньюкаслом – Ярмоленко сыграл 4 минуты

Бенрама на 53 минуте снова установил статус-кво, а через 10 минут Соучек добил нереализованный пенальти в исполнении Антонио. Позже Майкл исправился, забив с передачи Бенрама, и поставил точку во встрече. Добавим, что Ярмоленко вышел на поле на 90 минуте и помог Вест Хэму удержать победу.