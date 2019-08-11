Фантастический гол ударом с лета в MLS – о таком дебюте можно только мечтать

Нападающий Ванкувера Телониус Бэйр надолго запомнит игру против Портленда. 19-летний канадец забил шикарный гол.
Ванкувер уступил Портленду (1:3) в матче MLS. Впрочем, хозяева также сумели порадовать своих поклонников, ведь их гол получился очень красивым.
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19-летний нападающий Телониус Бэйр после подачи углового эффектно поразил ворота соперников ударом с лета. Интересно, что этот мяч стал для него дебютным в MLS в профессиональной карьере.
После 26-ти сыгранных матчей Ванкувер набрал лишь 24 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
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