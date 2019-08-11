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Фантастический гол ударом с лета в MLS – о таком дебюте можно только мечтать

15:41 134 Читати українською
Фантастический гол ударом с лета в MLS – о таком дебюте можно только мечтать
Форвард Ванкувера Бэйр забил шикарный гол

Нападающий Ванкувера Телониус Бэйр надолго запомнит игру против Портленда. 19-летний канадец забил шикарный гол.

Ванкувер уступил Портленду (1:3) в матче MLS. Впрочем, хозяева также сумели порадовать своих поклонников, ведь их гол получился очень красивым.

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19-летний нападающий Телониус Бэйр после подачи углового эффектно поразил ворота соперников ударом с лета. Интересно, что этот мяч стал для него дебютным в MLS в профессиональной карьере.

После 26-ти сыгранных матчей Ванкувер набрал лишь 24 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

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Мир Видеоновости Фантастические голы МЛС Красивые голы Портленд Тимберс Ванкувер Ванкувер Телониус Бэйр Телониус Бэйр
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