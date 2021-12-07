Нападающий Кальяри Жоао Педро отметился классным забитым мячом в поединке 16-го тура Серии А против Торино.

Сардинцы пропустили в первом тайме – автогол в свой пассив записал Андреа Карбони. Аутсайдер Серии А отыгрался на старте второй половины игры, а забитый мяч стал украшением поединка.

Бразилец Жоао Педро отличился шедевральным голом. 29-летний нападающий положил корпус и эффектным ударом в падении через себя не оставил шансов Милинковичу-Савичу. Эстафета фантастических голов продолжилась третий день подряд – Жоао Педро поддержал Хакана Чалханоглу и Хуана Куадрадо, которые в матчах с Ромой и Дженоа отметились голами после прямых ударов с углового.

К слову, матч завершился со счетом 1:1, что позволило Кальяри набрать 10 очков и обойти Дженоа в турнирной таблице. Торино идет 13-м – 19 пунктов.

Малиновский сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в МЮ, провалы Шевченко и Хави – итоги евроуикенда

Гол Жоао Педро на 5:45 (в YouTube).