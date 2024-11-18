Французы забили уже на третьей минуте. После подачи углового Адриен Рабьо переиграл всех на втором этаже и отправил мяч в сетку.

Франция взяла реванш у Италии и выиграла группу Лиги наций – Рабьо отметился дублем, Динь приложился к трем голам

Второй гол Франции получился очень красивым. Люка Динь выполнял штрафной удар, Викарио дотянулся до мяча, но помешать оказаться ему в воротах не сумел. Еще до перерыва Италия ответила голом Камбьясо. Впрочем, на этом все не закончилось. Франция во втором тайме снова забила после стандарта. И снова Рабьо переигрывал оборону "Скуадры Адзурры" в воздухе.

Французы закрепили за собой первое место, а Италия финишировала второй.