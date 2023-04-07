Перед встречей с Салернитаной команда Симоне Индзаги три матча подряд проиграла. Конечно, Интер завладел инициативой с первых минут, им ведь необходимо было реабилитироваться перед своими фанатами. Гостям удалось быстро открыть счет в матче. Гонсес с передачи Лукаку забил гол уже на шестой минуте. В первом тайме "змеи" без устали наседали на штрафную хозяев поля. Интер нанес 11 ударов по воротам Салернитаны, но увеличить свое преимущество не удалось.

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После перерыва ситуация немного изменилась и тосканцы провели несколько острых атак, но не смогли сравнять счет. "Нерадзурри" продолжили давить на соперника, но голкипер хозяев Очоа стал главным спасателем своей команды. Под занавес матча ветеран Серии А Кандрева вырвал для Салернитаны одно очко, забив фантастический гол.

Интер после четырех матчей без побед занимает третье место, имея в своем активе 51 балл. Тосканцы находятся на 15 месте с 29 очками.

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