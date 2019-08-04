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Фантастический гол головой из-за пределов штрафной в чемпионате Англии – пострадал экс-соперник Динамо

16:25 77 Читати українською
Фантастический гол головой из-за пределов штрафной в чемпионате Англии – пострадал экс-соперник Динамо
Шикарный гол в чемпионате Англии

В Англии стартовал сезон 2019/20 среди команд Чемпионшипа. Уже первый тур подарил шикарные забитые мячи.

Чемпионшип, 1-й тур

Брентфорд – Бирмингем – 0:1

Гол: Педерсен, 18

Бирмингем победил Брентфорд в стартовом туре английского Чемпионшипа благодаря голу датчанина Кристиана Педерсена в первом тайме.

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На 18-й минуте защитник ударом головой замкнул подачу с фланга, отправив мяч под перекладину ворот хозяев. Банальность, скажете? Было бы действительно так, если бы не расстояние – в момент удара Педерсен находился за пределами штрафной, а до ворот было около 18-ти метров.

Напомним, Брентфорд играл против Динамо на сборах в Австрии – поединок завершился мировой.

К слову, вчера похожий мяч забил Виталий Буяльский, который отметился голом в матче Львов – Динамо.

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