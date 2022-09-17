Нападающий Фабиан Пясецки принес победу Ракуву удивительным по красоте ударом. Смотрите видео фантастического гола в матче Ракув – Радомяк на "Футбол 24".

Чемпионат Польши, 10 тур

Ракув – Радомяк – 3:0

Голы: Пясецки, 45+3, Сварнас, 47, Лопес, 52

Вице-чемпион Польши в 10-м туре Экстраклясы принимал Радомяк. Гости продержались почти весь первый тайм, но перед свистком на перерыв Ракув сумел открыть счет. Сделала это команда из Ченстоховы просто роскошно.

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Фабиан Пясецки безумным ударом записал свою фамилию на табло. Форвард Ракува поразил ворота Радомяка боковыми ножницами – мяч влетел в нижний угол ворот без шансов для кипера.

Это взятие ворот оказалось победным, а поединок завершился со счетом 3:0 в пользу Ракува. Украинец Владислав Кочергин отыграл 80 минут, результативными действиями не отличился. Его команда набрала 19 баллов и отстает от лидера (Легии) ​​только на 1 пункт.

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