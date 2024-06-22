Автогол центрального защитника Панатинаикоса и сборной Турции Самета Акайдина определённо войдет в историю чемпионатов Европы. 30-летний опытный игрок сделал пас на своего вратаря, направив мяч в створ ворот и не посмотрел, где его партнёр по команде точно находится. Это привело к недоразумению: мяч покатился в сторону ворот, и Алтай Байындыр уже не успевал его догнать. Так счёт в этой встрече стал 2:0 в пользу Португалии.

Португалия разгромила Турцию – курьёзный автогол и неожиданный ассист Роналду вывели "селесао" в 1/8 финала Евро-2024

Два других мяча за "селесау" забили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Последний наградил своего партнёра Криштиану Роналду комплиментом: "Криштиану – наш лучший бомбардир, и мог сам забивать, но в этом эпизоде он отдал пас на пустые ворота. Это лишний раз показывает, какое значение мы придаем результату, а не личным целям", – сказал после игры полузащитник Манчестер Юнайтед.