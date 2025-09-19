Супервывеску Манчестер Сити – Наполи испортил фол капитана Наполи Джованни Ди Лоренцо против Эрлинга Холанда на 21-й минуте. Правый защитник "адзурри" увидел перед собой красную карточку, после чего Наполи мог надеяться только на оборону – об игре на равных больше речь не шла.

Манчестер Сити победил Наполи в ЛЧ благодаря удалению капитана – Де Брюйне досрочно покинул поле

Тогда и стало понятно, что гол в ворота Вани Милинковича-Савича – дело времени. Но когда он произошел, то заставил всех присутствующих на стадионе схватиться за головы. Фил Фоден оформил свой ассист на Холанда очень красивым "черпаком".

Позже Жереми Доку забил второй – контрольный – мяч, окончательно разрушив мечты Антонио Конте увидеть, на что способна его команда на фоне Манчестер Сити.