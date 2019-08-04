Фанаты Зенита "тепло" поприветствовали Малкома, который пришел из Барселоны

Нападающий Зенита Малком надолго запомнит свой дебют за российскую команду.

Бразильский форвард Малком, который на днях перешел из Барселоны в Зенит за 40 млн евро плюс бонусы, вышел на замену в поединке чемпионата России против Краснодара.

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Бразилец сыграл 19 минут и получил не слишком приятный прием. Фанаты Зенита затянули песни расистского содержания, а также вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", сообщает Sports.ru.

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К слову, поединок Зенит – Краснодар завершился вничью 1:1. После 4-х туров Зенит Ракицкого набрал 10 очков и лидирует в чемпионате.

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