"Период в Турции – очень хороший опыт. Другая страна с вообще другим пониманием и восприятием футбола. И когда я попал в Турцию, было нужно время для адаптации. Для турецких мужчин в жизни существуют две вещи: политика и футбол. Тамошние люди очень импульсивные, что мне очень нравилось. Постепенно привык, мы выиграли Кубок и Суперкубок. Очень приятно там было играть, мне такой стиль нравится, когда все направлено на атаку, играют для зрителей.

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В Турции все очень специфическое. Когда приехал, посмотрел биографии футболистов – очень многие меняют за карьеру 10-12 клубов. Каждый год в командах меняются футболисты, тренеры. Там свой менталитет. Возможно, из-за присущей импульсивности, я быстро стал там своим. Особенно в Бурсаспоре. Там фантастические фанаты! Город очень футбольный.

Когда проигрываешь, в Турции лучше не ходить по улице. Это не шутка! Был случай еще до моего приезда туда: вратарь пропустил три гола и фанаты пришли к нему домой, вытащили и "отблагодарили".

Меня там очень любили. После игры мог выйти на рынок – возвращался с 3-4 полными сумками. Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы. И отказываться было нельзя, ведь люди действительно живут этим.

Немного выучил турецкий язык. Нельзя не изучать язык страны, в которой находишься. Это – неуважение. Первое, что нужно сделать в новой стране – выучить язык, чтобы понимать менталитет местных жителей. Турецкий язык очень тяжелый. Но когда общаешься на языке местной команды, это меняет и отношение к тебе. Ты демонстрируешь уважение к стране – и это, считаю, правильным", – цитирует Селезнева Sport-Express.

Напомним, Евгений выступал в Турции с 2017-го по 2020-й годы, с перерывом на Малагу.

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