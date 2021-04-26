Автобус с игроками Динамо у тренировочной базы в Конча-Заспе встретили болельщики клуба с праздничными скандированиями и файер-шоу, информирует YouTube-канал "бело-синих".

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Футболисты вышли из автобуса и пообщались с болельщиками, которые поблагодарили за триумф динамовцев. Не обошли вниманием и Олега Гусева, которому 25 апреля исполнилось 38 лет, поэтому чемпионство можно считать подарком легенде клуба.

Напомним, Динамо разбомбило Ингулец (5:0), что позволило оформить победу в чемпионате Украины за 3 тура до конца турнира. Киевляне набрали 58 очков и увеличили отрыв от Шахтера до 14 пунктов – "горняки" в параллельном поединке сенсационно уступили Александрии.

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