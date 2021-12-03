Подопечные Юрия Максимова теперь просто обязаны привезти со Львова очки.

В прошлом туре Ворскла на выезде потерпела разгромное поражение от СК Днепр-1 со счетом 1:5. Болельщики полтавчан решили поддержать свою команду и устроили ей роскошные проводы на очередной матч чемпионата Украины против Руха.

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Фанаты сопровождали клубный автобус от стадиона до железнодорожного вокзала – автомобильный кортеж ехал с зелено-белыми флагами, а вдоль дороги поклонники клуба жгли пиротехнику.

"Болельщики очень приятно удивили всю команду. Спасибо им. Это еще больше стимулирует нас биться за клуб и его болельщиков", – отметил голкипер команды Дмитрий Ризнык в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, поединок между Рухом и Ворсклой состоится уже завтра, 4 декабря, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

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