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Фанаты Ворсклы провели митинг против переноса матча с Арсеналом – ультрас бойкотировали поединок в Киеве

29 ноября 23:49 24 Читати українською
Фанаты Ворсклы провели митинг против переноса матча с Арсеналом – ультрас бойкотировали поединок в Киеве
Фанаты Ворскли / фото из соцсетей

В Полтаве прошла акция поклонников Ворсклы, которые выступили против решения УЕФА перенести поединок Лиги Европы против Арсенала на киевский НСК Олимпийский.

Напомним, УЕФА за двое суток до поединка 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал решил перенести матч в Киев.

Фанаты полтавчан не поддержали такое решение руководящего органа европейского футбола и не поехали на игру, которая прошла на НСК Олимпийский.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ультрас собрались у стадиона имени Бутовского, который должен был принять данную встречу. После этого фанаты зажгли файеры и двинулись шествием по улицам города, сообщает Трибуна – Полтавские новости.

К слову, матч Ворскла – Арсенал завершился разгромным поражением полтавчан со счетом 0:3.

Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 3
Арсенал
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Теги
Лига Европы Ворскла Ворскла Ворскла - Арсенал ультрас УЕФА футбольные фанаты
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