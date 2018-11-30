Фанаты Ворсклы провели митинг против переноса матча с Арсеналом – ультрас бойкотировали поединок в Киеве

Лига Европы — 29 нояб 137
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Лига Европы: Лейпциг проиграл битву РБ лучшей команде турнира, обидчик Украины принес Зениту плей-офф
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Челси – ПАОК: Хачериди получил красную карточку уже в дебюте матча – самое быстрое удаление в Лиге Европы с 2015 годаЛига Европы — 29 нояб 397
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Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 29 нояб 3271
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Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги ЕвропыЛига Европы — 29 нояб 403
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Астана – Динамо: Хацкевич-стайл, или самый незаметный игрок матча дарит досрочное 1-е место в ЛЕ при скверной игреЛига Европы — 29 нояб 7089
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