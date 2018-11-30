Фанаты Ворсклы провели митинг против переноса матча с Арсеналом – ультрас бойкотировали поединок в Киеве

В Полтаве прошла акция поклонников Ворсклы, которые выступили против решения УЕФА перенести поединок Лиги Европы против Арсенала на киевский НСК Олимпийский.

Напомним, УЕФА за двое суток до поединка 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал решил перенести матч в Киев.

Фанаты полтавчан не поддержали такое решение руководящего органа европейского футбола и не поехали на игру, которая прошла на НСК Олимпийский.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ультрас собрались у стадиона имени Бутовского, который должен был принять данную встречу. После этого фанаты зажгли файеры и двинулись шествием по улицам города, сообщает Трибуна – Полтавские новости.

К слову, матч Ворскла – Арсенал завершился разгромным поражением полтавчан со счетом 0:3.