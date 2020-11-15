Во время поединка Первой лиги Верес – Волынь случился неприятный инцидент.

Несколько фанатов Волыни после финального свистка поединка против Вереса (0:2) зажгли файеры и выбежали на поле, сообщает Football Hub.

Первая лига: Черноморец выиграл центральный матч дня и укрепил лидерство, Верес одолел Волынь и поднялся в топ-3

Болельщиков задержала полиция с применением силы. Стоит отметить, что своих фанов попытались заступиться футболисты Волыни, но правоохранители действовали решительно.

После 12-ти туров Первой лиги Волынь расположилась на 4-й строчке, Верес – третий.

Золоті 90-ті: Ребров у Шахтарі, Динамо потерпає від короля Ліберії, Чанов здихався светра СРСР і ще 27 фото старої школи