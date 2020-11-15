Фанаты Волыни были задержаны полицией после матча против Вереса – грубое поведение правоохранителей
22:52 - Читати українською
Во время поединка Первой лиги Верес – Волынь случился неприятный инцидент.
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Несколько фанатов Волыни после финального свистка поединка против Вереса (0:2) зажгли файеры и выбежали на поле, сообщает Football Hub.
Первая лига: Черноморец выиграл центральный матч дня и укрепил лидерство, Верес одолел Волынь и поднялся в топ-3
Болельщиков задержала полиция с применением силы. Стоит отметить, что своих фанов попытались заступиться футболисты Волыни, но правоохранители действовали решительно.
После 12-ти туров Первой лиги Волынь расположилась на 4-й строчке, Верес – третий.
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