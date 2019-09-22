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Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле

09:19 171 Читати українською
Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле
Игроки Нивы В / Официальный сайт клуба

Болельщики Нивы В жестко отреагировали на очередную неудачу своей команды в матче Второй лиги.

 

Игра Нивы с Буковиной завершилась ничьей 2:2, однако такой результат явно не устроил поклонников винницкой команды.

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После матча они подошли к игрокам и силой забрали их футболки. Сопротивление отдельных футболистов привело к массовой стычке, в которую пришлось вмешаться даже представителям полиции.

К слову, Нива В замыкает турнирную таблицу группы А Второй лиги (11 позиция). Команда не может одержать победу уже в трех матчах подряд и имеет в своем активе лишь 5 пунктов после девяти туров.

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Видео инцидента (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+):

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Нива Винница - Буковина Вторая лига футбольные фанаты Видеоновости Нива Винница Нива Винница
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