Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле

Болельщики Нивы В жестко отреагировали на очередную неудачу своей команды в матче Второй лиги.

Игра Нивы с Буковиной завершилась ничьей 2:2, однако такой результат явно не устроил поклонников винницкой команды.

Вторая лига: Верес уступил Полесью, Нива Т неожиданно потеряла очки в матче с Ужгородом

После матча они подошли к игрокам и силой забрали их футболки. Сопротивление отдельных футболистов привело к массовой стычке, в которую пришлось вмешаться даже представителям полиции.

К слову, Нива В замыкает турнирную таблицу группы А Второй лиги (11 позиция). Команда не может одержать победу уже в трех матчах подряд и имеет в своем активе лишь 5 пунктов после девяти туров.

"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"

Видео инцидента (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+):