Несколько фанатов Айнтрахта еще до начала игры с Марселем начали провоцировать французских болельщиков. В частности, они прибегли и к отвратительным нацистским приветствиям.

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Немецкий клуб отреагировал на такое поведение своих фанатов: "Айнтрахт Франкфурт выступает за толерантность и разнообразие и занимает четкую позицию против расизма, антисемитизма и дискриминации. Клуб четко дистанцируется от одиночного инцидента перед матчем Лиги чемпионов Марсель – Айнтрахт, когда был продемонстрирован понять как нацистское приветствие. Антисемитские идеи резко контрастируют с однозначными и непоколебимыми ценностями клуба.

Человек, который был на видео, сообщил о себе представителям фан-движения Айнтрахта во время первого тайма и категорически опроверг обвинения в антисемитских намерениях. Айнтрахт подробно изучит эту ситуацию и версию этой особи", – говорится в заявлении клуба из Франкфурта.

К слову, Айнтрахт минимально обыграл Марсель в матче группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Франции имеет 0 очков после 2 туров, в то время как франкфуртцы набрали первые три пункта.

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