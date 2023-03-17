За вчерашний день (16 марта) произошло по меньшей мере 3 ужасных инцидента с участием фанатов разных команд. "Фестиваль жестокости" открыли ультрас Реал Сосьедада, которые еще до матча напали на автобус с болельщиками Ромы. К счастью, испанская полиция быстро прибыла на место столкновения и успела арестовать нескольких нарушителей.

Марко Дмитровичу вообще не привыкать к агрессии. На предыдущей стадии вратарь Севильи был вынужден отбиваться от бешенного фаната ПСВ, который выскочил на поле и хотел его ударить. На этот раз обидчики применили "дальнюю артиллерию". Трибуны стадиона Фенербахче забросали штрафную площадку Севильи всяческим мусором, и одна монета прилетела в голову Дмитровичу. Серб несколько минут полежал на газоне, но встал и доиграл матч с пластырем.

Le intentaron agredir en el Philips Stadion.

Le han tirado de todo en el Şükrü Saracoğlu...



Sigue, se levanta y sostiene al Sevilla en Europa.



? Dmitrovic es de otra pasta. #LaCasadelFútbol #UEL pic.twitter.com/PIzyBJk416 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 16, 2023

Горячие турки "отличились" еще в одном поединке. Два фаната Сивасспора выскочили на поле после четвертого гола Фиорентины в ворота их команды. Один неадекват по дороге успел ударить хавбека "фиалок" Алессандро Бьянко. Как оказалось, 20-летнему игроку сломали нос.

Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ️ pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023

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