С возвращения фанов на трибуны также восстановились и столкновения ультрас.

Штурм Грац принимал ПСВ (0:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, а местные фанаты также устроили своеобразный "прием" для гостей из Нидерландов.

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Накануне матча в одном из австрийских пабов отдыхали болельщики ПСВ, пока к ним не пришли оппоненты из Штурма. Гости закрылись в заведении, поэтому нападающим ничего не оставалось, как разбить витрины паба и пойти своим путем без ожидаемой драки.

По информации grazer.at, полиция задержала 4-х участников "перфоманса".

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