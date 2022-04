Не впервые в нынешнем сезоне фаны "зеленых" срывают матч Лиги 1. Такое уже случалось в октябре, когда болельщики требовали увольнения Клода Пюэля. В конце концов, смена тренера не очень помогла – Сент-Этьен за четыре тура до завершения чемпионата находится в зоне вылета.

Очередная серия протеста выпала на поединок против Монако. Начали фанаты Сент-Этьена довольно мирно. Они просто насмехались над футболистами, переделав слова гимна Ливерпуля "You will never walk alone". На фанатском секторе вывесили баннер со словами: "Сент-Этьен, ты никогда не будешь гулять один, но в футбол играют, бегая".

Такая "мотивация" не подействовала на команду, поэтому при счете 1:3 болельщики перешли к "тяжелой артиллерии". Адское файер-шоу привело к тому, что арбитр остановил матч на 67-й минуте. В конце концов ситуацию удалось урегулировать, и поединок доиграли. Все, что смог Сент-Этьен, это пропустить еще один мяч. Монако победил и поднялся на третье место.