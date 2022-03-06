Мир продолжает поддерживать наше государство в борьбе с оккупантами.

Фанаты по всему миру поддерживают Украину / Getty Images

Благотворительная организация фанатов сборной Шотландии начала сбор средств для помощи детям из Украины, сообщает TA Sunshine Appeal.

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Акция стартовала 3 марта – уже за первый день небезразличные перечислили в фонд около 34 тысяч гривен.

TA Sunshine Appeal с 1999 года собирает деньги для помощи детям из стран, в которых сборная Шотландии проводит выездные матчи.

Напомним, сборная Украины является соперником шотландцев по отбору на чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

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