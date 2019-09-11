Фанаты сборной Сьерра-Леоне атаковали дом капитана команды из-за незабитого пенальти в матче квалификации на ЧМ-2022

Капитан сборной Сьерра-Леоне Умару Бангура подвергся преследованиям со стороны фанатов команды.

Состоялись последние ответные матчи 1-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке. По их итогам определились все участники следующего этапа.

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Сборная Сьерра-Леоне драматично покинула розыгрыш. Леонци были близки, чтобы пройти Либерию. После выездного поражения (1:3) они минимально побеждали, а в компенсированное время получили право на пенальти. Однако капитан команды Умару Бангура не сумел его реализовать. Поединок так и завершился минимальной победой хозяев (1:0).

Болельщики сборной Сьерра-Леоне остались очень разъяренными и решили отомстить Умару. Они атаковали его дом, выбив двери и окна, сообщает moroccoworldnews.com. Информации о пострадавших пока нет.

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