Польские болельщики слишком увлеклись во время гостевого матча Лиги наций против Нидерландов.

В Роттердам выехал немалый десант фанатов "Кадры", устроивших своей команде горячую поддержку.

К сожалению, не обошлось без хулиганства. Один из фанатов Польши громко крикнул нецензурную брань, которую в свой адрес воспринял его же земляк. На трибуне завязалась драка, но продолжалась она недолго и без серьезных последствий.

Матч завершился ничьей 2:2, хотя сборная Польши в дебюте второго тайма выигрывала 2:0.

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