Фанаты сборной Польши подрались между собой на трибунах – видео безумия
12:57 - Читати українською
Польские болельщики слишком увлеклись во время гостевого матча Лиги наций против Нидерландов.
завершено
52’ Дэви Классен
56’ Дензел Дюмфрис
Мэтти Кэш 19’
Пётр Зелиньски 51’
19’ Мэтти Кэш
51’ Пётр Зелиньски
52’ Дэви Классен
56’ Дензел Дюмфрис
В Роттердам выехал немалый десант фанатов "Кадры", устроивших своей команде горячую поддержку.
К сожалению, не обошлось без хулиганства. Один из фанатов Польши громко крикнул нецензурную брань, которую в свой адрес воспринял его же земляк. На трибуне завязалась драка, но продолжалась она недолго и без серьезных последствий.
Матч завершился ничьей 2:2, хотя сборная Польши в дебюте второго тайма выигрывала 2:0.
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