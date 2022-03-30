Болельщики сборной Нигерии очень болезненно восприняли не выход "орлов" на Мундиаль.

После завершения матча с Ганой на стаидоне в Абудже (столица Нигерии – прим.) сотни местных болельщиков выбежали на поле, швыряя разнообразные предметы.

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Останавливать пришлось жесткими методами – полиция и другие службы порядка применили слезоточивый газ, в ход также пошли дубинки.

Напомним, Нигерия впервые с 2006 года пропустит чемпионат мира – "орлы" сыграли вничью с Ганой и вылетели из плей-офф из-за правила выездного гола.

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