Фанаты сборной Нигерии устроили хаос после невыхода на ЧМ-2022 – пришлось применить слезоточивый газ
09:53 - Читати українською
Болельщики сборной Нигерии очень болезненно восприняли не выход "орлов" на Мундиаль.
После завершения матча с Ганой на стаидоне в Абудже (столица Нигерии – прим.) сотни местных болельщиков выбежали на поле, швыряя разнообразные предметы.
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Останавливать пришлось жесткими методами – полиция и другие службы порядка применили слезоточивый газ, в ход также пошли дубинки.
Напомним, Нигерия впервые с 2006 года пропустит чемпионат мира – "орлы" сыграли вничью с Ганой и вылетели из плей-офф из-за правила выездного гола.
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