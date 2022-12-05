Болельщики "трехцветных" продемонстрировали всему миру, как нужно вести себя на стадионе.

Сборная Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022 уверенно одолела Польшу (3:1) и пробилась в следующий раунд соревнований. Присутствовавшие на стадионе болельщики "трехцветных" решили поддержать традицию, которую начали фанаты сборной Японии.

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Зрители после завершения поединка задержались на трибунах и убрали мусор в специальные мешки, сообщает GFFN.

Напомним, после победы над Германией (2:1) в групповом этапе игроки сборной Японии убрали за собой в раздевалке и оставили оригами, а фанаты собрали мусор с трибун. Такими действиями японцы продолжили традицию, начатую еще во время ЧМ-2018.

К слову, в 1/4 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Англией. Поединок состоится 10 декабря в 21:00.

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