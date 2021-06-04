С главной звездой сборной Бразилии произошел довольно неожиданный эпизод. В нем нашлось место отчаянным болельщикам.

"Селесао" прибыли на матч отбора к ЧМ-2022 против Эквадора и начали заселение в отель. Неймара и Ко встретили довольно громко.

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Правда, когда вышел сам бразилец, на него налетели два юных фаната, которые, очевидно, хотели сфотографироваться с ним. Но что-то пошло не так: они оба столкнулись и "въехали" в вингера ПСЖ. Неймар упал, а когда поднялся, начал прихрамывать.

Заметим, сборная Бразилии уже завтра, 5 июня, сыграет с Эквадором. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по Киеву.

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