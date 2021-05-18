Фанаты Рейнджерс устроили массовую драку на праздновании чемпионства – один из фигурантов едва не остался без штанов
07:30 - Читати українською
Болельщики Рейнджерс обезумили от долгожданного титула своего клуба.
Группа фанатов шотландского гранда побились во время горячих празднований на улице.
Юные футболисты словно взбесились – матч чемпионата Киевской области завершился массовым побоищем
Стычку спровоцировали двое мужчин, которые что-то не поделили и начали бить друг друга. С обеих сторон сторон подбежала "подмога", и начался настоящий ад. Один из участников даже потерял штаны, "засветив" свою задницу.
Напомним, для Рейнджерс это первое чемпионство после 10 лет гегемонии главного врага – Селтика.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ
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