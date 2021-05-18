Болельщики Рейнджерс обезумили от долгожданного титула своего клуба.

Группа фанатов шотландского гранда побились во время горячих празднований на улице.

Юные футболисты словно взбесились – матч чемпионата Киевской области завершился массовым побоищем

Стычку спровоцировали двое мужчин, которые что-то не поделили и начали бить друг друга. С обеих сторон сторон подбежала "подмога", и начался настоящий ад. Один из участников даже потерял штаны, "засветив" свою задницу.

Напомним, для Рейнджерс это первое чемпионство после 10 лет гегемонии главного врага – Селтика.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ