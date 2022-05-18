За несколько часов до старта игры фанаты Айнтрахта напали на болельщиков Рейнджерс, пока они пили пиво в заведениях на одной из улиц Севильи. Инцидент произошел примерно в двух километрах от Рамон Санчес Писхуан – стадиона, принимающего матч.

Айнтрахт Франкфурт – Рейнджерс: видеотрансляция финала Лиги Европы

Драки произошли и в других местах. Не исключено, что самое горячее еще впереди, ведь несколько тысяч фанатов не имеют билета на игру. Информации о пострадавших пока нет, но известно, что 5 поклонников Айнтрахта арестовали. Об этом сообщает AS.

Финал Лиги Европы Рейнджерс – Айнтрахт Франкфурт стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Imágenes lamentables en Sevilla



️ Batalla campal entre aficionados del @Eintracht y del @RangersFC en la previa de la final de la #UELfinal



Graves enfrentamientos entre aficionados en las inmediaciones del puente de los Bomberos



¡Esto NO representa al fútbol! pic.twitter.com/7KSLkrwdPD — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 18, 2022