Фанаты Рейнджерс и Айнтрахта устроили массовую драку перед финалом Лиги Европы – видео
21:42 - Читати українською
Решающий матч Лиги Европы в Севилье не обошелся без неприятностей.
За несколько часов до старта игры фанаты Айнтрахта напали на болельщиков Рейнджерс, пока они пили пиво в заведениях на одной из улиц Севильи. Инцидент произошел примерно в двух километрах от Рамон Санчес Писхуан – стадиона, принимающего матч.
Айнтрахт Франкфурт – Рейнджерс: видеотрансляция финала Лиги Европы
Драки произошли и в других местах. Не исключено, что самое горячее еще впереди, ведь несколько тысяч фанатов не имеют билета на игру. Информации о пострадавших пока нет, но известно, что 5 поклонников Айнтрахта арестовали. Об этом сообщает AS.
Финал Лиги Европы Рейнджерс – Айнтрахт Франкфурт стартовал в 22:00 по киевскому времени.
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