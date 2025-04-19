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Разговоры об отставке Карло Анчелотти становятся все более реалистичными, но вместе с ним клуб могут покинуть и звездные футболисты. На фоне этих слухов Marca провела опрос среди болельщиков Реала, чтобы определиться с кандидатом на замену итальянскому тренеру, а также выбрать самые желанные трансферы команды.

Новым наставником "бланкос" болельщики хотят видеть Хаби Алонсо. За него проголосовало 48% опрошенных, еще 28% фанатов мечтают о Юргене Клоппе, а 10% не против приглашения легендарного Рауля, который возглавляет Кастилью.

Следующий вопрос был относительно потенциальных новичков. Фанаты "бланкос" больше всего желают Мартина Зубименди (33%), на втором месте любой центральный форвард, а на третьем – долгожданный трансфер Трента Александер-Арнольда.

Также болельщики определились с именами членов команды, которые должны уйти летом. В списке неожиданно, кроме ветеранов и игроков замены, нашлось место и Винисиусу Жуниору, за которого проголосовало 7% опрошенных фанатов.

Добавим, что Реал все еще сохраняет шансы на трофей в этом сезоне, идя на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги после 31-го тура. Королевский клуб отстает от Барселоны на 4 очка, а также сыграет с "блаугранас" в финале Кубка Испании.

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