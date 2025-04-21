Килиан Мбаппе получил порцию свиста, когда его показали на трибунах во время матча против Атлетика в 32-м туре Ла Лиги (1:0)

Нападающего Реала Килиана Мбаппе заметили на трибунах во время матча королевского клуба против Атлетика Бильбао в Ла Лиге, передает Marca.

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Но вместо оваций публика встретила француза свистом, как только изображение с ним вывели на большой экран Сантьяго Бернабеу. Одноклубник Андрея Лунина не сыграл в поединке из-за дисквалификации, но также может пропустить следующие матчи из-за травмы, полученной в ответной игре четвертьфинала ЛЧ против Арсенала.

Свист болельщиков может быть связан не только с красной карточкой, полученной в 31-м туре Ла Лиги против Алавеса, но и со спадом результативности Мбаппе в последних матчах. Игрок не забивает в 5-х поединках подряд. Последний свой гол Килиан забил еще 29 марта в игре 29-го тура чемпионата Испании, когда оформил дубль в ворота Леганеса.

Добавим, что всего Мбаппе в текущем сезоне забил 32 гола и отдал 4 ассиста в 49-х матчах за королевский клуб.

?Mbappé en la pantalla del Bernabéu... y hay pitos para el francés pic.twitter.com/zsES1ThGZj — MARCA (@marca) April 20, 2025

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