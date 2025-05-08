Интер перестрелял Барселону (7:6 по сумме двух матчей) в драматичном полуфинале и 31 мая в дуэли с ПСЖ определит нового победителя ЛЧ.

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Возможно, даже больше "нерадзурри" этому итогу радовались болельщики Реала. Они принесли на базу "сливочных" в Вальдебебасе шарф Интера и баннер со словами благодарности миланцам. Сам Реал безнадежно вылетел от Арсенала еще на стадии четвертьфинала.

Сторонники Барселоны въедливо реагируют на поведение извечных соперников, а также вспоминают недавнее заявление Орельена Чуамени. Хавбек Реала после поражения от каталонцев в финале Кубка Испании пафосно написал: "Они празднуют наши поражения так, будто мы больше никогда не победим". Сейчас отдельные фанаты мадридцев занимаются тем же самым.

Imagina el nivel de complejo que tienen para poner estas pancartas en Valdebebas.



"¡GRAZIE INTER!"



Son lo más ridículo que existe. Xd pic.twitter.com/QSHOb80Rcd — Vetta ? (@Vettaverso) May 7, 2025

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