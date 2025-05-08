Фанаты Реала благодарят Интер за выбивание Барсы из Лиги чемпионов – звезду "сливочных" поймали на лицемерии
Реал доволен, что не придется передавать титул победителя Лиги чемпионов самому ожесточенному сопернику.
Интер перестрелял Барселону (7:6 по сумме двух матчей) в драматичном полуфинале и 31 мая в дуэли с ПСЖ определит нового победителя ЛЧ.
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Возможно, даже больше "нерадзурри" этому итогу радовались болельщики Реала. Они принесли на базу "сливочных" в Вальдебебасе шарф Интера и баннер со словами благодарности миланцам. Сам Реал безнадежно вылетел от Арсенала еще на стадии четвертьфинала.
Сторонники Барселоны въедливо реагируют на поведение извечных соперников, а также вспоминают недавнее заявление Орельена Чуамени. Хавбек Реала после поражения от каталонцев в финале Кубка Испании пафосно написал: "Они празднуют наши поражения так, будто мы больше никогда не победим". Сейчас отдельные фанаты мадридцев занимаются тем же самым.
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