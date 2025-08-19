Фанаты Реала атаковали Лунина – украинец удивил своей реакцией (ВИДЕО)
Голкипер Реала Андрей Лунин получил невероятное внимание от болельщиков на клубной базе.
Реал завершает подготовку к старту в Ла Лиге. Аккаунт eldesmarque в сети Х зафиксировал, как украинский вратарь Андрей Лунин прибыл на клубную базу "сливочных" на своем BMW, но его там ждал сюрприз – сотни фанатов.
Лунин услышал вердикт на дебютный матч Алонсо в Ла Лиге – Реал потерял сразу 5 игроков
Болельщики буквально набросились на голкипера: просили автографы, делали совместные фото, протягивали атрибутику. Лунин терпеливо уделил внимание каждому, потратив немало времени, чтобы не оставить никого без подписи или фотографии.
19 августа Реал начнет сезон Ла Лиги 2025/26 домашним матчем против Осасуны. Игра на Сантьяго Бернабеу стартует в 22:00 по киевскому времени.
Динамо может перехватить голкипера у Реала – от этого зависит судьба Лунина