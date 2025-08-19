Реал завершает подготовку к старту в Ла Лиге. Аккаунт eldesmarque в сети Х зафиксировал, как украинский вратарь Андрей Лунин прибыл на клубную базу "сливочных" на своем BMW, но его там ждал сюрприз – сотни фанатов.

Болельщики буквально набросились на голкипера: просили автографы, делали совместные фото, протягивали атрибутику. Лунин терпеливо уделил внимание каждому, потратив немало времени, чтобы не оставить никого без подписи или фотографии.

19 августа Реал начнет сезон Ла Лиги 2025/26 домашним матчем против Осасуны. Игра на Сантьяго Бернабеу стартует в 22:00 по киевскому времени.

Locura total con Lunin



El portero del Real Madrid estuvo varios minutos atendiendo a la marea de aficionados que estaba a la salida de Valdebebas. pic.twitter.com/5CwoAsvf8e — ElDesmarque (@eldesmarque) August 17, 2025

