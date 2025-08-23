Болельщики ПСЖ тепло встретили новичков команды Илью Забарного и Люка Шевалье во время матча с Анже.

Вечером 22 августа ПСЖ принимал Анже в поединке 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26. Матч завершился минимальной победой ПСЖ 1:0.

ПСЖ в скучном матче одолел аутсайдера – Забарный пропускал игру, претендент на "Золотой мяч" не реализовал пенальти

Украинский защитник Илья Забарный на этот раз остался на скамейке запасных, однако не остался без внимания трибун. Ультрас парижского клуба развернули баннер с поздравлением для двух новичков – Забарного и голкипера Люки Шевалье. Как отмечает аккаунт La Source Parisienne в сети X, на полотне было написано: "Bienvenue Chevalier, Zabarnyi" (Добро пожаловать, Шевалье, Забарный).

Напомним, что Забарный дебютировал за ПСЖ в первом туре против Нанта (1:0), где получил положительные отзывы от французской прессы.

