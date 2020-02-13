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Фанаты Осасуны обозвали Зозулю и пожелали смерти Рамосу на матче с Реалом

20:58 133 Читати українською
Фанаты Осасуны обозвали Зозулю и пожелали смерти Рамосу на матче с Реалом
Роман Зозуля / фото: La Liga

Испанские болельщики никак не могут оставить в покое украинского нападающего Романа Зозулю.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Болельщики Осасуны во время матча 23-го тура Примеры против Реала (1:4) отличились позорным поведением. В частности, памплонцы оскорбляли Серхио Рамоса.

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Однако досталось не только капитану "сливочных", но и форварду Альбасете Роману Зозуле. Фанаты напевали: "Зозуля – чертов нацист". Ранее подобными выходками отмечались болельщики Райо Вальекано и Баракальдо.

Ла Лига осудила оскорбления и направила письменную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию по этому инциденту.

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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Осасуна Осасуна футбольные фанаты Осасуна - Реал Мадрид
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