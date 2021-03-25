Сборная Украины не останется без поддержки даже несмотря на запрет болельщикам поддержать команду на стадионе.

Фанаты начали онлайн-флешмоб в соцсетях – все желающие должны были записать короткие видео с пожеланиями победы сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ. К акции также присоединились известные телеведущие, блоггеры, футбольные комментаторы. Сборная получила поздравления и пожелания победы даже от полярников с украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

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"Мы знаем, что болельщики – это 12-й игрок на поле, поэтому футболистам всегда легче играть на родной земле. Мы стремимся поддержать национальную сборную в условиях пустых трибунах и передать ей дух настоящего единения с болельщиками. Откровенные эмоции украинцев, которые мы покажем нашим игрокам перед матчем, подарят им мощный заряд энергии и веру в победу", – говорится в сообщении на сайте УАФ.

Отметим, что эмоции болельщиков соберут в единый видеоролик, который будет продемонстрирован футболистам на большом экране стадиона НСК Олимпийский 28 марта перед матчем с Финляндией.

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